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SON DAKİKA: Türkiye Kupası: Gomis attı, Galatasaray turladı

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

SON DAKİKA: Türkiye Kupası: Gomis attı, Galatasaray turladı

Son dakika haberi! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı. 

Sarı-kırmızılılar 5. eleme turu mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

SON DAKİKA: Türkiye Kupası: Gomis attı, Galatasaray turladı - 1

NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 

Karşılaşmanın 82. dakikasında sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar kupada son 16 turuna yükseldi.

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