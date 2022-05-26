SON DAKİKA: Türkiye Kupası  Sivasspor'un

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarı Kayserispor'un üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Sivasspor Appindongaye ile karşılık verdi. 60. dakikada Yatabare'nin orta sahadan ceza sahasına açtığı ortayı Appindangoye tamamladı: 1-1



Sivasspor golün ardından birkaç defa gole çok yaklaştı ancak yararlanamadı.



Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.



Uzatma devresine giden maçta Sivassporlu Max Gradel muhteşem vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı.



Kayserispor İlhan Parlak ile 107. dakikada skora yeniden denge getirdi ancak eşitlik uzun sürmedi. 113. dakikada Konate, Sivasspor'u yeniden öne geçirirken maç skorunu da tayin etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u normal ve uzatma sürelerinin sonunda yenen Sivasspor şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü.

Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.