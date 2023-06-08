SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi kupası West Ham United'ın

Çeyrek finalde Belçika ekibi Gent ile karşılaşan West Ham, 1-1’in rövanşında evinde 4-1 kazanarak yarı finalist oldu.



Yarı finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı da evinde 2-1, rövanşında ise 1-0 mağlup edip finalde İtalya ekibi Fiorentina’nın rakibi oldu. İngiliz ekibi, final karşılaşmasında da rakibini 2-1 ile geçerek namağlup şekilde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.