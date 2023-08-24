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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu | Beşiktaş, 90+4'te gelen galibiyetle avantajı kaptı

SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi.

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu | Beşiktaş, 90+4'te gelen galibiyetle avantajı kaptı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için Dinamo Kiev ile play-off mücadelesi veren Beşiktaş ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı. 

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan mücadele 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı. 

Maçta goller; 40. dakikada Aboubakar'ın penaltısı, 60. dakikada Shaparenko, 64. dakikada Colley ve 66. dakikada Voloshyn'den geldi. 

90+4. dakikada Rashica'nın ceza sahası içindeki pasıyla buluşan Bakhtiyor, golü atarak takımına galibiyeti getirdi. 

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i sahasında konuk edeceği rövanş maçı 31 Ağustos günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak. 

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