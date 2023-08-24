SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu | Beşiktaş, 90+4'te gelen galibiyetle avantajı kaptı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için Dinamo Kiev ile play-off mücadelesi veren Beşiktaş ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı.



Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan mücadele 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçta goller; 40. dakikada Aboubakar'ın penaltısı, 60. dakikada Shaparenko, 64. dakikada Colley ve 66. dakikada Voloshyn'den geldi.



90+4. dakikada Rashica'nın ceza sahası içindeki pasıyla buluşan Bakhtiyor, golü atarak takımına galibiyeti getirdi.



RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA



Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i sahasında konuk edeceği rövanş maçı 31 Ağustos günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.