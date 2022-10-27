SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi | Fenerbahçe 3-3 Rennes (Maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Rennes, maçın 5. dakikasında Amine Gouiri'nin golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler bu golün şokunu atlatamadan Fransa temsilcisi Lovro Majer ile bir kez daha ağları sarssa da VAR kararıyla bu gol iptal edildi.



Üstün oyununu sürdüren Rennes, 16. dakikada Martin Terrier'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün ardından Fenerbahçe rakip kalede daha fazla göründü. Sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyon üretse de golü bulamazken, konuk ekip hızlı ataklarla pozisyon aradı. Karşılaşmanın 30. dakikasında gelişen Rennes atağında Amine Gouiri, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.



İlk yarının son bölümlerinde baskısını artıran Fenerbahçe, 42. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.



İkinci yarıda rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un değişikliklerinin ardından rakip kalede daha fazla görünen sarı-lacivertliler, 82. dakikada Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indirdi.



Müsabakanın son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Emre Mor'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.



Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj önünde liderliğini korudu.



Sarı-lacivertliler, gruptaki son maçını 3 Kasım'da Polonya'da Dinamo Kiev ile yapacak.