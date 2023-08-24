SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi play-off turu | Adana Demirspor, deplasmanda kaybetti

Son dakika haberi! Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk'e konuk oldu.



İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Adana Demirspor, Emre Akbaba'nın 47. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



Ev sahibi Genk, Tolu ile 77. dakikada skora denge getirirken, 90+3'te Munoz ile öne geçti. Karşılaşma Genk'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Adana Demirspor - Genk eşleşmesinin rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.