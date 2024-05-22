UEFA'dan kupa finalleri için İstanbul müjdesi

UEFA, 2026 Avrupa Ligi ile 2027 Konferans Ligi finallerine İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.



Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

AVRUPA LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ'IN STADINDA



Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.



Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA OYNANMIŞTI



UEFA, İstanbul'da son olarak Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunu düzenlemişti. 10 Haziran 2023'te oynanan mücadelede Inter ile Manchester City karşı karşıya gelmişti.

