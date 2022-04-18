Yeni MHK Başkanı belli oldu

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TFF yeni MHK başkanını resmi internet sitesinden açıkladı. MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi."



Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:



BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Muhittin Boşat İsmet Arzuman

Murat Ilgaz Hikmet Öksüzoğlu

Erol Ersoy İbrahim Çınar



Orhan Erdemir Dursun Cumali Sucu

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan 1959 doğumlu Sabri Çelik UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.



Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.