SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

1' Arda Güler'in pasında Michy Batshuayi kaleyle karşı karşıya kaldı ve çalımını atarak golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü oldu.



3' Uzak mesafeden gelen şutta kaleci Muhammet topu çıkarmayı başardı.



13' Arda Güler harika bir pası attı. Enner Valencia havadan gelen topa vuruşu yapamadı.



29' Muhammed Şengezer'in büyük hatasıyla topu sektirmesi sonrası Michy Batshuayi boş kaleye topu yuvarladı.



34' Başakşehir'de Serdar Gürler, Caner ve Biglia kenara geldi. Lima, Januzaj ve Karzev oyuna dahil oldu. Emre Belözoğlu'nun kenara aldığı Caner Erkin, formasını fırlatarak karara tepki gösterdi.



38' Arda Güler'in ortasında Batshuayi gerisine düşen topa kafa vurdu ancak isabeti yakalayamadı.

40' Arda Güler'in ortasında bu kez kafayı vuran isim Enner Valencia oldu. Golcünün vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

51' Miha Zajc uzak mesafeden çok iyi bir şut çıkardı, kalecinin de müdahale ettiği top direkten döndü.



56' Arda Güler'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Muhammed iyi uzandı, dönüşünde Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ancak Muhammed bir kez daha başarılı oldu.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

