SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Son dakika haberi! - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir uzatmaya giden maçta 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir finale yükseldi.

Başakşehir, finalde Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ KEZ FİNALDE

Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü'nü eleyen Medipol Başakşehir tarihinde ikinci kez finale yükseldi.



Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.



TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası saat 20.45'te başlayacak.