SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Kayserispor-Sivasspor

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, finale adını yazdırdı. Sivas temsilcisi, finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Haberler 11.05.2022 - 22:30 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 22:32

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Kayserispor-Sivasspor

Son dakika haberi! Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

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