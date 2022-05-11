SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Kayserispor-Sivasspor
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, finale adını yazdırdı. Sivas temsilcisi, finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
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Haberler 11.05.2022 - 22:30| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 22:32
Son dakika haberi! Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.
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