A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 4 Haziran'da başlayacak maçlar 14 Haziran'da son bulacak.

Milli Takım, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılacak.

Aday kadroda yer alan oyunculardan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:



KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır



SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok



A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

