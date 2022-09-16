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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haberler 16.09.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 15:04

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - 1

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