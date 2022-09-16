SON DAKİKA: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Haberler 16.09.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 15:04
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun