SON DAKİKA: Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi

Son dakika haberi! Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Cluj ile karşılaştı.



1-1'in rövanşında Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanan Adana Demirspor, turu geçen taraf oldu.



Adana Demirspor'un gollerini 43. dakikada Akintola ve 90+4'te Chertif Ndiaye attı. Cluj'un sayısını 68. dakikada penaltıdan Mogos kaydetti.



Adana Demirspor'da Gravillon 63. dakikada kırmızı kart gördü.



Toplam 3-2'lik skorla Cluj'u eleyen ve tur atlayan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın NK Osijek takımıyla eşleşti.