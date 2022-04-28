SON DAKİKA: Anadolu Efes Euroleague'de Final Four'a yükseldi

Son dakika haberi! Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve üçüncü karşılaşmayı ise 77-65 kazanarak seride durumu 2-1’e getirmişti.



İlk çeyrek Anadolu Efes'in 19-11 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci çeyrek Olimpia Milano'nun 43-42 üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrek sonunda ise Anadolu Efes 62-58 üstünlüğü yakaladı.



Karşılaşmayı 75-70 kazanan Anadolu Efes, EuroLeague'de Final-Four'a kalmayı başardı.



Olimpiakos, Monaco'yu deplasmanda yenmesi halinde lacivert-beyazlılar ile karşılaşacak. Final four'un diğer eşleşmesinde ise Real Madrid, Bayern Münih-Barcelona eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Turkish Airlines EuroLeague'de final-four 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.