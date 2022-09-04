SON DAKİKA: Ankara'da 5 gollü maçta kazanan Beşiktaş (MKE Ankaragücü-Beşiktaş maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.09.2022 - 23:47
Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş mücadeleyi 3-2 kazandı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74. dakikada penaltıdan N'koudou kaydetti.
MKE Ankaragücü'nün golleri ise 26 ve 47. dakikalarda Beridze'den geldi. Başkent ekibinde Marlon Rodrigues 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, MKE Ankaragücü 1 puanda kaldı.