SON DAKİKA: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

Faruk Koca istifa açıklamasında, "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.