SON DAKİKA: Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 mağlup etti.



Rakibini deplasmanda da 3-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.



14. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde, altıpas içinde Ndayishimiye topa diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



37. dakikada gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Şener'in penaltı noktasına yaptığı ortada Okaka kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



44. dakikikada Medipol Başakşehir öne geçti. Şener'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner ceza sahasında topla buluştu. Ömer Ali'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Okaka ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



52. dakikada Medipol Başakşehir sağ kanattan korner kazandı. Deniz Türüç'ün ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Hasan Ali Kaldırım gelişine vurdu. Kaleci üzerine gelen sert şutta meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



65. dakikada turuncu-lacivertiler ikinci golüne yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım'ın topuk pasıyla Breidablik ceza sahasının dışında topla buluşan Okaka'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini şık bir çalımla geçti ve son çizgiye indi. Münir, penaltı noktası önündeki Mahmut'a pasını attı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü, boşta kalan topu Touba yakın mesafeden ağlara yolladı: 2-0.



84. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Szysz son çizgiye indi ve Münir'e pasını verdi. Münir de bekletmeden topuk pasıyla hemen arkasındaki Aleksic'e topu gönderdi. Aleksic'in ayak içiyle plase şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.



Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

