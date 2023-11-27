SON DAKİKA: Başakşehir'in galibiyet hasreti son buldu

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



12. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Opoku'nun derinlemesine pasında sağ kanatta defansın kontrol edemediği top, Dubois'nında müdahalesiyle Abeid'de kaldı. Ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Abeid'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



36. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında defansın uzaklaştıramadığı topu Erencan Yardımcı yakın köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1



Bu arada karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyun alanı dışına alınan yardımcı hakem Cemil Tunç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 7 dakika duraksayan oyun, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'ın yardımcı hakem olarak görev almasıyla tekrar başladı. Sakatlan Cemil Tunç da 4. hakem olarak görev yaptı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



49. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Piatek uzak köşeye doğru yerden sert bir şut çekti. Kaleci Erdem Canpolat'ın çeldiği topu penaltı noktası üzerinde Figueiredo tamamladı: 2-1



59. dakikada RAMS Başakşehir iki farklı üstünlük yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan İlkhan, hemen gerisindeki Lima'ya pasını bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayına yakın noktadan uzak köşeye doğru vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



63. dakikada RAMS Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Figueiredo'nun uzak köşeye ortasında Abeid kafayla topu müsait durumdaki Piatek'e gönderdi. Bu oyuncu vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1



74. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Erdem Özgenç'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına yakın noktadan Berkay Sülüngöz'ün vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.



Mücadele RAMS Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.