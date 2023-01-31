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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli

SON DAKİKA: Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Siyah Beyazlı takımın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cenk Tosun attı. Fatih Karagümrük'te ise 49. dakikada Magomed Ozdoev fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise puanını 23 yaptı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli - 1

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisine VavaCars Fatih Karagümrük son verdi.

Ligde oynadığı son 5 müsabakada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşadı ve seriyi sürdüremedi.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli - 2

CENK TOSUN'UN 9. GOLÜ

Müsabakada Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 19. maçında 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu, ligde daha önce Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında 2'şer, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor karşısında ise birer gole imza atmıştı.

Bu arada Cenk Tosun, 25. dakikada direğe takıldı. Milli futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta top direkten döndü.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli - 3

GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, maçın ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gedson, siyah-beyazlı ekibin 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli - 4

FATİH KARAGÜMRÜK, LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük, son 4 karşılaşmada sahadan birer puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde yeni transfer Sofiane Feghouli, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Cezayirli oyuncu, 90+6. dakikada Ozdoev'in yerine oyuna dahil oldu.

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