SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr'da

Son dakika haberi! Dünya futbolunun merakla beklediği Cristiano Ronaldo transferi tamamlandı. Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu.



Ronaldo ilk açıklamasında, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." dedi.



Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın bir gelir elde edecek.



Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.



Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı oyun kurucu Anderson Talisca da forma giyiyor.



Geçen ay Manchester United'la yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 37 yaşındaki oyuncu, 2021'in son gününde Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Tecrübeli forvet Manchester United'daki ikinci döneminde resmi maçlarda 26 gol kaydetmişti.



Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da fazla şans bulamayan Ronaldo, İngiliz deviyle 16 maçta üç gol kaydedebilmişti.