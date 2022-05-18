SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi

SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Çakıroğlu finalde, Kolombiyalı Valencia Victoria Lorena ile karşılaşacak.

Haberler 18.05.2022 - 18:34

SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi

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