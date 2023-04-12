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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

SON DAKİKA: CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Son dakika haberi! Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Eşleşmedeki ilk maçı VakıfBank'ın sahasında 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, final yolunda avantajlı konumda bulunuyor.

2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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