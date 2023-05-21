SON DAKİKA: EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

Bitime 3.1 saniye kala basketi bulan Sergio Llull, maçtaki ilk basketiyle takımına galibiyeti getirdi. Llull toplamda sadece 4 dakika forma giydi.



Diğer taraftan maçta son topu kullanan Sloukas, atışında çerçeceyi bulamadı.



11. KEZ ŞAMPİYON OLDU



Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarının ardından 2022-2023'te de organizasyonu zirvede tamamladı ve 11. şampiyonluğuna ulaştı.



Final maçında Olympiakos'un kozu olan ve normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı ise şampiyonluk için yeterli olmadı.