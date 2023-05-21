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SON DAKİKA: EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

SON DAKİKA: THY EuroLeague Final-four finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

SON DAKİKA: EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

Son dakika haberi! THY EuroLeague Final-four finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 45-45'lik eşitlikle tamamlan maçı 79-78 kazanan Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.

SON DAKİKA: EuroLeague'de şampiyon Real Madrid - 1

Bitime 3.1 saniye kala basketi bulan Sergio Llull, maçtaki ilk basketiyle takımına galibiyeti getirdi. Llull toplamda sadece 4 dakika forma giydi.

Diğer taraftan maçta son topu kullanan Sloukas, atışında çerçeceyi bulamadı.

11. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarının ardından 2022-2023'te de organizasyonu zirvede tamamladı ve 11. şampiyonluğuna ulaştı.

Final maçında Olympiakos'un kozu olan ve normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı ise şampiyonluk için yeterli olmadı.

SON DAKİKA: EuroLeague'de şampiyon Real Madrid - 2

ÜÇÜNCÜ MONACO

EuroLeague'de oynanan 3.'lük karşılaşmasında Monaco, Barcelona'yı 78-66 yenerek üçüncü oldu.

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