SON DAKİKA: Eyüpspor, Ryan Babel'i transfer etti

Haberler - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 22:50 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 23:05
Son dakika haberi! Galatasaray'dan ayrılan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu.
1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.
Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.