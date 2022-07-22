SON DAKİKA: Eyüpspor, Ryan Babel'i transfer etti

Son dakika haberi! Galatasaray'dan ayrılan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu.



1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.



Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.



Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.