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SON DAKİKA: Eyüpspor, Ryan Babel'i transfer etti

SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 22:50 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 23:05

SON DAKİKA: Eyüpspor, Ryan Babel'i transfer etti

Son dakika haberi! Galatasaray'dan ayrılan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu.

1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.

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