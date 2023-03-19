SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle dönüyor

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında ev sahibi Alanyaspor Koulouris'in golüyle öne geçti.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
85. dakikada kanaılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Valencia skoru Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Emre Mor'un 90+2'deki golü maçın skorunu belirledi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus 68. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı