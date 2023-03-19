SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle dönüyor

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında ev sahibi Alanyaspor Koulouris'in golüyle öne geçti.



Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Sarı-lacivertliler 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.



85. dakikada kanaılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Valencia skoru Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Emre Mor'un 90+2'deki golü maçın skorunu belirledi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı