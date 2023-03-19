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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle dönüyor

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle dönüyor
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Jorge Jesus kırmızı kart gördü
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Jorge Jesus kırmızı kart gördü Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında ev sahibi Alanyaspor Koulouris'in golüyle öne geçti.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

85. dakikada kanaılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Valencia skoru Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Emre Mor'un 90+2'deki golü maçın skorunu belirledi. 

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı

Fenerbahçe'den devre arası açıklama: "Sisteminize yazıklar olsun"
Fenerbahçe'den devre arası açıklama: "Sisteminize yazıklar olsun" Haberi Görüntüle

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