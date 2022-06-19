SON DAKİKA: Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.06.2022 - 23:42 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 00:44
Son dakika haberi! A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
Milliler, 28-31 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.