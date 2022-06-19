SON DAKİKA: Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

SON DAKİKA: Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.06.2022 - 23:42 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 00:44

SON DAKİKA: Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

Son dakika haberi!  A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Milliler, 28-31 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...