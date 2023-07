SON DAKİKA: Filenin Efeleri şampiyon oldu, Milletler Ligi vizesini aldı

"DÜNYADA HER YER TÜRKİYE"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İlk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Üstündağ, kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya iyi bir oyun koyarak maçı kazandıklarını söyledi.



Aslında rahat kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını aktaran Üstündağ, "Kolay bir maç olması gerekiyordu ancak biz zora soktuk. Ben her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden kendilerini kutluyorum. Maçın sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.



"Dünyada her yer Türkiye" diyen Üstündağ, şunları kaydetti:



"Final maçı her zaman zordur. İddiaya ediyorum bu maç 3-2 olmamalıydı ama olduysa da yine bir Türk çocuğu yine bir karakter ortaya koydu. Yine sonunu mutlu bitirdi. Onun için ben bu başarıdan dolayı, bu çocukların buraya gelmesinden dolayı emeği geçen başta kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımız bütün paydaşlara herkese teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gündür. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum. İlk kez burada bu şampiyonluğu aldık. İnşallah bundan sonra nice finallerde buluşuruz."