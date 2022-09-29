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SON DAKİKA: FIVB Dünya Şampiyonası | Türkiye 3-0 Hırvatistan (Maç Sonucu)

SON DAKİKA: FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Sultanları, turnuvada son 16'ya kalmayı garantiledi.

SON DAKİKA: FIVB Dünya Şampiyonası | Türkiye 3-0 Hırvatistan (Maç Sonucu)

Son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan'la karşılaştı.

İlk sette rakibine 25-14'lük üstünlük kuran Filenin Sultanları, ikinci seti 25-12, üçüncü seti ise 25-12 kazanarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milliler, gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Gruptaki ilk maçında Tayland'a kaybeden Filenin Sultanları, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0, üçüncü maçta ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti.

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