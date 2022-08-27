SON DAKİKA: Galatasaray Cicaldau'yu kiraladı

Son dakika haberi! Galatasaray, Alexander Cicaldau’nun kiralanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club ile anlaşıldığını açıkladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.



Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.