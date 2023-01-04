NTV.COM.TR’ye geri dön

SON DAKİKA: Galatasaray geriden gelip kazandı

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılılar Kadıköy'deki derbi öncesi liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı.

SON DAKİKA: Galatasaray geriden gelip kazandı

Son dakika haberi! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SON DAKİKA: Galatasaray geriden gelip kazandı - 1

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

SON DAKİKA: Galatasaray geriden gelip kazandı - 2

KADIKÖY'E LİDER GİDECEK

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça liderlik moraliyle çıkacak.

Ülker Stadı'nda 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

Derbi öncesinde lider Galatasaray'ın 36, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

GOMIS GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını MKE Ankaragücü maçında da sergiledi.

SON DAKİKA: Galatasaray geriden gelip kazandı - 3

Bu sezon sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili ismi olan Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 9 gole ulaştı.

Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...