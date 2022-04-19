SON DAKİKA: Galatasaray kongresine tedbir kararı

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İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Valilik olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. 10. Asliye Mahkemesi, seçim için ihtiyacı tedbir kararı aldı.



BURAK ELMAS'IN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR

Buna göre 30 Nisan tarihindeki başkanlık seçimi gerçekleşemeyecek. Seçimin olması için mevcut başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Tüzüğe göre istifanın ardından genel kurul 1 ay içinde toplanarak seçime gidebiliyor. Bu durumda seçim en erken mayıs ayında yapılabilecek.



Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmediği genel kurul toplantısının ardından seçim kararı alınmış, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.