SON DAKİKA: Galatasaray kupaya veda etti, Başakşehir yarı finalde

GALATASARAY'IN KUPA HASRETİ 4 SEZONA ÇIKTI



Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.



Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.



Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.



İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ



Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.



İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.



BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ



Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.



Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.



Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.



İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ



Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'in attığı goller Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.



Müsabakanın 5. dakikasında Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Pozisyonda hakemler gol kararı verirken Medipol Başakşehir santra yapmak için orta sahaya geldi. VAR odasındaki Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



Maçın 40. dakikasında ise Kazımcan Karataş'ın soldan ortasında altıpastaki Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuncular santra yapmaya hazırlanırken Kadir Sağlam, incelemenin ardından Mertens'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.