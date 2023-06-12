SON DAKİKA: Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerek, bugün son maçına çıktığını ve takımdan ayrıldığını açıkladı.
Portekizli teknik adam, "Son maçımdı bugün. Serbest bir teknik direktörüm. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Kolay olmadı bizim için. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum." dedi.
Ligde son haftalara kadar mücadele ettiklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Kupa kazanmak her zaman önemlidir. Bugün kupayı kazanmayı oyuncularım hak ediyordu. Ligde son haftalara kadar mücadele ettik. Şimdi de ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularımız ve başkanımız için çok mutluyum. Bu kupayla Fenerbahçe tarihine geçtik." ifadelerini kullandı.
"GELECEĞİMLE İLGİLİ HENÜZ KARAR VERMEDİM"
Geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen Jesus, "Burada çalışmayı istemiyorum veya sevmiyorum gibi bir durum değil. Tam tersi, ben burada olmaktan çok keyif aldım, belirtmiş olduğum gibi Türk halkı çok sevgi dolu bir halk. Ama ben bu şekilde karar verdim. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim, bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim." diye konuştu.
"BU SEZON ALIŞIK OLMADIĞIM ÜÇ DURUM YAŞANDI"
Bu sezon alışık olmadığı üç durumun yaşandığını belirten Jesus, şunları söyledi:
"Bir sezon içerisinde 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı, yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara. Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim."
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