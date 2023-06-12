SON DAKİKA: Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerek, bugün son maçına çıktığını ve takımdan ayrıldığını açıkladı.



Portekizli teknik adam, "Son maçımdı bugün. Serbest bir teknik direktörüm. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Kolay olmadı bizim için. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum." dedi.

Ligde son haftalara kadar mücadele ettiklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Kupa kazanmak her zaman önemlidir. Bugün kupayı kazanmayı oyuncularım hak ediyordu. Ligde son haftalara kadar mücadele ettik. Şimdi de ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularımız ve başkanımız için çok mutluyum. Bu kupayla Fenerbahçe tarihine geçtik." ifadelerini kullandı.