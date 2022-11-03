SON DAKİKA: Lider Başakşehir, Konferans Ligi'nde son 16 turunda

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir grup etabının son maçında İskoç ekibi Hearts'ı konuk etti.



Maça grup lideri olarak çıkan Başakşehir, Hearts'ı 3-1'lik rahat skorla mağlup etti ve birinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.



Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yenmesine rağmen ikinci olarak play-off turu oynamaya hak kazandı. Hearts, grubu 6 puanla üçüncü, RFS ise 2 puanla son sırada bitirdi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.



NDAYİSHİMİYE BU SEZON 6. GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.



Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.



Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.



HEARTS'A 2 MAÇTA 7 GOL



Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı.



İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.



36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.



56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.



64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.



90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.



Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.