SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

SON DAKİKA: Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi. Buruk, burada yaptığı açıklamada, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım" dedi.

Haberler 21.06.2022 - 21:45 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 22:46

SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Son dakika haberi! Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

Okan Buruk, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz" dedi.

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