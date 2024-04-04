SON DAKİKA: Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.



Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak.