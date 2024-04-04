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SON DAKİKA: Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Son dakika haberi!

Türkiye Futbol Federasyonu, ve Fenerbahçe arasındaki maçında görev alacak hakemleri duyurdu.

'den yapılan açıklamada 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak.

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