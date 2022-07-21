NTV.COM.TR’ye geri dön

SON DAKİKA: TFF, 1. Lig'de play-off sistemini değiştirdi

SON DAKİKA: TFF Yönetim Kurulu, 1. Lig'de play-off sisteminin değiştirilmesine karar verdi.

Haberler 21.07.2022 - 20:35 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 20:46

SON DAKİKA: TFF, 1. Lig'de play-off sistemini değiştirdi

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemini değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sisteme göre ligde sezonu 3. sırada tamamlayan takım, doğrudan play-off finaline yükselecek.

Normal sezonda 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi 4'üncü ve 5'inci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.

Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off finali, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak.

Ligi ilk 2'de bitiren takımlar ise daha önce olduğu gibi doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...