SON DAKİKA: THY EuroLeague | Fenerbahçe Beko pes etmedi Barcelona'yı yendi

Son dakika haberi! THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yla karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 81-73 kazandı.

Sarı-lacivertliler bir ara 17 sayıya kadar geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

THY Euroleague'de çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya yaklaştı.



Barcelona ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Barcelona sahasında 81-80 kazanmıştı.