SON DAKİKA: THY EuroLeague | Fenerbahçe Beko evinde kayıp

Son dakika haberi! THY EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen maçta, Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma konuk ekibin 82-75 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla sarı-lacivertliler son 4 maçta 3. yenilgisini aldı.



Fenerbahçe, Euroleague'de bu sezon çıktığı 29 müsabakada 17 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı.

Emporio Armani Milan ise çıktığı karşılaşmaların 13'ünü kazandı ve 16'sını kaybetti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, 24 Mart günü Zalgiris ile karşılaşacak.