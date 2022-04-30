Trabzon'da maç bitmeden taraftarlar sahaya indi!

Son dakika haberi! Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalıp bitime üç hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı.



Duraklamalar oynanırken Trabzonspor taç kazandı ancak tribünler maçın bittiğini zannedip sahaya indi. Yüzlerce taraftar art arda sahaya inerken stadyumda üst üste anonslar yapıldı.



Birkaç dakikalık bekleyişin ardından tribünler sahayı terk etti. Ancak son düdükle beraber tribünler bu kez şampiyonluk kutlamaları için sahaya indi.