SON DAKİKA: Türkiye 96-70 Ukrayna (Maç sonucu)

Son dakika haberi! FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etti.



Ukrayna'nın basketiyle başlayan mücadelede kısa sürede savunma direncini yükselten Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya yükseltti (15-9). Serbest atışları da sayıya çevirerek üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, savunmada rakibini dış atışlara yönlendirerek farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 25-12 üstünlükle tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci bölümünde de temposunu sürdüren Türkiye, rakibinin hücumdaki hatalarının ardından üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi. Dış atışlardan da sayı üreten ay-yıldızlılar, hızlı hücumlarda da skor üretmeye devam etti. İlk yarının son dakikası oynanırken Sadık Emir Kabaca'nın smacıyla farkı iyice açan Türkiye, soyunma odasına 49-29 galip gitti.



Devrenin ardından temposunu daha da yükselten Türkiye, yaptığı etkili savunmayla rakibinin arayı kapatmasına izin vermezken, hücum oyunlarında da etkinliğini sürdürdü. Üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran ay-yıldızlı ekip, hızlı hücumlarla da farkı yükseltti ve karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 75-48 önde noktaladı.



Son çeyrekte pota altında peş peşe sayı üreterek 4 dakika içinde 10 sayı bulan Ukrayna arayı kapatmaya başlasa da Cedi Osman'ın üç sayılık basketiyle ay-yıldızlılar farkı yeniden 21 sayıya yükseltti. Son anlarda Furkan Korkmaz'la peş peşe sayılar bulan Türkiye, karşılaşmayı 96-70 kazandı.

