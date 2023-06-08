SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi kupası West Ham United'ın

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.
Tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında gelişen West Ham atağında, Declan Rice'ın ceza yayı içinden gönderdiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.
İki takımın çabaları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve devre 0-0 sona erdi.
56. dakikada Fiorentinalı Kouame'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta, kaleci Areola topu kontrol etti.
60. dakikada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande, Biraghi'nin ceza alanında topa elle müdahalesini VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada topun başına geçen Benrahma meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
67. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı. Gonzalez'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Bonaventura, iki West Hamlı futbolcunun arasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
90. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bowen'ın sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2.
Kalan bölümde skoru koruyan West Ham United, kupayı müzesine götürdü.
WEST HAM UNITED AVRUPA’DA İLK KUPASINI KAZANDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’nde Fiorentina’yı 2-1 ile geçerek şampiyonluk sevinci yaşayan West Ham United, Avrupa’daki ilk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan bu şampiyonluk İskoç Teknik Adam David Moyes’un da ilk Avrupa başarısı oldu.
İNGİLİZ EKİBİ TURNUVAYI NAMAĞLUP BİTİRDİ
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi Şampiyonluğu serüveninde çıktığı müsabakalarda hiç mağlup olmadı.
B Grubunu 6 galibiyet alarak 18 puanla 1’inci sırada tamamlayan İngiliz ekibi, son 16 turunda AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kıbrıs ekibini 2-0 ile geçerken, evinde oynadığı rövanş maçında da rakibini 4-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Belçika ekibi Gent ile karşılaşan West Ham, 1-1’in rövanşında evinde 4-1 kazanarak yarı finalist oldu.
Yarı finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı da evinde 2-1, rövanşında ise 1-0 mağlup edip finalde İtalya ekibi Fiorentina’nın rakibi oldu. İngiliz ekibi, final karşılaşmasında da rakibini 2-1 ile geçerek namağlup şekilde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.