SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi kupası West Ham United'ın

İNGİLİZ EKİBİ TURNUVAYI NAMAĞLUP BİTİRDİ



İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi Şampiyonluğu serüveninde çıktığı müsabakalarda hiç mağlup olmadı.

B Grubunu 6 galibiyet alarak 18 puanla 1’inci sırada tamamlayan İngiliz ekibi, son 16 turunda AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kıbrıs ekibini 2-0 ile geçerken, evinde oynadığı rövanş maçında da rakibini 4-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Belçika ekibi Gent ile karşılaşan West Ham, 1-1’in rövanşında evinde 4-1 kazanarak yarı finalist oldu.

Yarı finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı da evinde 2-1, rövanşında ise 1-0 mağlup edip finalde İtalya ekibi Fiorentina’nın rakibi oldu. İngiliz ekibi, final karşılaşmasında da rakibini 2-1 ile geçerek namağlup şekilde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.