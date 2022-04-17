VakıfBank Kadın Voleybol takımı şampiyon oldu

SON DAKİKA: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Haberler 17.04.2022 - 17:52

VakıfBank Kadın Voleybol takımı şampiyon oldu

İlişkili Haberler

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Son dakika haberi! VakıfBank, karşılaşmaya etkili başladı. Fenerbahçe Opet, Vargas, Federovtseva ve Eda Erdem ile oyunda dengeyi kurdu. Pasör Cansu'nun yönlendirmesiyle, uzunları Zehra, Haak ve Bartsch-Hackley ile file önünde etkili olan VakıfBank, sarı-lacivertli ekibe 15-12 gerideyken ikinci mola hakkını da kullandırdı. Molanın ardından 8-1'lik seri yapan Fenerbahçe Opet, sette 20-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip seti 25-21 kazandı.

Fenerbahçe Opet, ikinci sete kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla başladı. Basit hatalar yapan sarı-lacivertli ekip karşısında Cansu'nun iyi yönlendirmesiyle sayılar üreten VakıfBank, 10-7 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Pasör Naz'ın iyi yönlendirdiği, Eda Erdem ve Vargas ile file önünde etkili olan rakibi karşısında Gabi, Haak ve Bartsch-Hackley ile farkı koruyan VakıfBank, seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı.

VakıfBank, 3. sette servisleri çok iyi kullandı. Fenerbahçe Opet'in manşet hatalarını iyi değerlendiren sarı-siyahlı ekip, pasör Cansu yönetiminde üstün oynadığı seti, rahat bir şekilde 25-13 alarak 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Opet'in 15-15'te eşitliği sağladı 4. sette karşılıklı sayıların ardından VakıfBank, rakibi 23-21 öndeyken ilk molasını aldı. Moladan iyi dönen sarı-siyahlılar, 24-23 öne geçerek maç sayısı için servis kullandı. Servisi çeviren ve etkili hücum eden Fenerbahçe Opet, oyunda dengeyi sağlayarak seti 29-27 alıp, skorda 2-2 eşitliği sağladı.

Sarı-lacivertli ekip, 5. sete de etkili başladı ve skor 4-7'de rakibine mola aldırdı. Rakipler, skorda Fenerbahçe 8-6 öndeyken sahaları değişti. Sarı-siyahlı ekip, Haak'ın etkili oyunuyla skoru 9-9'da eşitledi ve Fenerbahçe Opet'e mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından önemli oyuncusu Gabi'nin sakat sakat devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...