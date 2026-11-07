Son maç bardağı taşırdı. Süper Lig'de bir veda daha
07.11.2026 15:42
Orhan Ak
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON MAÇTA 2-0 YENİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.