Son maç bardak taşırdı: Liverpool'da günah keçisi ilan ettiler

Mısırlı oyuncunun takımının Manchester United'a 2-1 yenildiği maçın ikinci yarısında kaçırdığı gol poziyonu kendisine yönelik eleştirilerin artmasına neden olurken, ünlü İngiliz futbol yorumcusu Jamie Carragher Salah'ın takımdaki rolünü sorgulayan açıklamalarda bulundu.

"DEPLASMANLARDA OTOMATİK OLARAK 11 BAŞLAMAMALI" Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Carragher, Mohamed Salah hakkında şu ifadeleri kullandı: " Liverpool 'un önümüzde iki deplasman maçı var. Biri Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a biri de Premier Lig'de Brentford'a karşı. Bana kalırsa Salah bu maçlara 11'de başlamamalı." "ONUN YERİNE ISAK VE WİRTZ OYNAMALI" Merseyside ekibinin yeni transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz'e öncelik vermesi gerektiğini savunan Gallagher, "Salah Anfield'de her zaman 11'de başlamalı çünkü Liverpool ev sahibi olduğunda topa daha fazla sahip oluyor. Ama bence deplasman maçlarında Florian Wirtz ve Alexander Isak'a daha çok şans verilmeli. Çünkü Salah savunma hattına gerekli yardımı yapamıyor. Aynı zamanda Wirtz ve Isak için çok fazla para harcandı ve ikisi de Salah'tan daha genç."

Liverpool, yaz transfer döneminde Alexander Isak ve Florian Wirtz için toplamda 270 milyon euro ödemişti.

GEÇEN SEZON SÖZLEŞMESİ UZATILDI



Geçtiğimiz sezonda yeni sözleşme konusunda Liverpool yönetimiyle sıkıntı yaşayan Mohamed Salah, yıl boyunca gösterdiği performans sonucunda İngiliz ekibinin sahiplerini yeni kontrat konusunda ikna etmeyi başarmıştı.

33 yaşındaki yıldız, kırmızı forma altında sahne aldığı 52 maçta takımına 34 gol - 23 asistlik katkı sağlamış ve kulübüyle olan sözleşmesini 2 sene daha uzatmıştı.



BU SEZON 3 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Jamie Carragher'in eleştirilerinin hedefi olan Mohamed Salah, bu sezon takımıyla birlikte 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 923 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.



LIVERPOOL'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR: HOCA DA HEDEFTE



Arne Slot yönetimindeki Liverpool, 2025/2026 sezonuna fırtına gibi bir giriş yapmış ve futbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak değerlendirilmişti.

Ancak 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Merseyside ekibi için işler tersine döndü. Arka arkaya Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea maçlarını kaybeden son şampiyon, dün de ezeli rakibi Manchester United'a evinde 2-1 mağlup oldu.

Slot ve öğrencileri şu an için 15 puanla ligin 3. basamağında yer alıyor.

