Son maç öncesi Hacıosmanoğlu'ndan bir sonraki turnuvaya vurgu. “İçimiz acıyor, hayal kırıklığı yaşattık”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu , 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi konuştu.

“İÇİMİZ ACIYOR, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIK”

Hacıosmanoğlu, "Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.