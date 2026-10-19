Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Son maçlar hüsranla bitmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi'nde yeniden sahada

19.10.2026 11:50

Son maçlar hüsranla bitmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi'nde yeniden sahada
NTV

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
 

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3. hafta heyecanı yarın ve 21 Ekim Çarşamba gerçekleştirilecek mücadeleler ile yaşanacak. 

 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI

 

Son maçta Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe yarın saat 19.45’te sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Son müsabakasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray ise çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransa ekibi Lille ile mücadele edecek.
 

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı şu şekilde:

 

YARIN
 

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

19.45 Sabah - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona

22.00 Liverpool - Villarreal

22.00 Manchester City - AEK

22.00 Roma - Slovan Bratislava

22.00 Porto - PSV

22.00 Napoli - Bodo/Glimt

22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

 

21 EKİM ÇARŞAMBA
 

19.45 Lille - Galatasaray

19.45 Como - Manchester United

22.00 Bayern Münih - Arsenal

22.00 Real Madrid - Leipzig

22.00 Inter - Shakhtar Donetsk

22.00 Sporting - LASK

22.00 Aston Villa - Viking

22.00 Club Brugge - Lens

22.00 Real Betis - Feyenoord