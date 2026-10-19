Son maçlar hüsranla bitmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi'nde yeniden sahada
19.10.2026 11:50
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da sahaya çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3. hafta heyecanı yarın ve 21 Ekim Çarşamba gerçekleştirilecek mücadeleler ile yaşanacak.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI
Son maçta Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe yarın saat 19.45’te sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Son müsabakasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray ise çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransa ekibi Lille ile mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı şu şekilde:
YARIN
19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
19.45 Sabah - Borussia Dortmund
22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona
22.00 Liverpool - Villarreal
22.00 Manchester City - AEK
22.00 Roma - Slovan Bratislava
22.00 Porto - PSV
22.00 Napoli - Bodo/Glimt
22.00 Stuttgart - Atletico Madrid
21 EKİM ÇARŞAMBA
19.45 Lille - Galatasaray
19.45 Como - Manchester United
22.00 Bayern Münih - Arsenal
22.00 Real Madrid - Leipzig
22.00 Inter - Shakhtar Donetsk
22.00 Sporting - LASK
22.00 Aston Villa - Viking
22.00 Club Brugge - Lens
22.00 Real Betis - Feyenoord