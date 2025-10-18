Son maçta 6-0 mağlup oldular: 10 haftada toplam 40 gol yediler

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’a 6-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Adana ekibi 10 haftada toplam 40 gol yemiş oldu.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



11. dakikada ceza yayında topla buluşan Vukovic’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

27. dakikada Burak’ın ceza sahasında yerde kalmasıyla Sakaryaspor penaltı kazandı.

29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Wissam Ben Yedder’in şutunda top filelerle buluştu. 0-1

37. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte Wissam Ben Yedder kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2

57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda seken topu önünde bulan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 0-3

60. dakikada Mete Kaan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Sadık’ın vuruşunda kaleci Murat’tan dönen topu Wissam Ben Yedder filelere yolladı. 0-4

88. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kakuta, kaleciyi çalımlayıp topu ağlara gönderdi. 0-5

90. dakikada soldan yerden ceza sahasına gelen pasta Alparslan Demir'in şutunda top ağlara gitti. 0-6



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Egemen Artun, Mehmet Ali Vardar, Bilal Köseoğlu

Adana Demirspor: Murat Eser, Ali Fidan, Yusuf Demirkıran (Yücel Gürol dk. 69), Kadir Karayiğit (Enes Demirtaş dk. 78), Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Mert Menemencioğlu (Kayra Saygan dk. 78), Sefa Gülay (Ahmet Bolat dk. 69), Gökdeniz Tunç (Kürşat Türkeş Küçük dk. 78), Osman Kaynak

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Barış Timur, Aykut Sarıkaya, Halil Eray Aktaş, Samet Duyur

Teknik Direktör: Koray Palaz

Sakaryaspor: Jakup Szumski, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 68), Alaaddin Okumuş, Serkan Yavuz, Josip Vukovic (Burak Altıparmak dk. 83), Mete Kaan Demir (Alparslan Demir dk. 77), Eren Erdoğan (Abdurrahman Bayram dk. 77), Burak Çoban (Rijad Kobiljar dk. 68), Gael Kakuta, Wissam Ben Yedder

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Doğukan Tuzcu, Emre Demir, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Wissam Ben Yedder (dk. 29 pen., 37 ve 60), Burak Çoban (dk. 57), Kakuta (dk. 88), Alparslan Demir (dk. 90) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Sefa Gülay (Adana Demirspor)