Son MVP Joel Embiid'den 76ers'a kötü haber

Philadelphia 76ers'ın All-Star'ı ve NBA MVP'si Joel Embiid, sol dizindeki yırtık menisküsün onarılması için ameliyat olacak.

76ers'tan yapılan açıklamada, "Joel Embiid bu hafta sol dizindeki lateral menisküs yaralanmasını gidermek için düzeltici bir ameliyat geçirecek. Prosedürün ardından bir güncelleme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ESPN'in haberine göre, ameliyatın onu uzun bir süre sahalardan uzak tutması bekleniyor.

MVP HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Ligin bu sezon uygulamaya koyduğu büyük bireysel ödüller için adayların en az 65 maç oynaması gerekiyor.



Nikola Jokic ile birlikte üst üste ikinci kez MVP ödülünü kazanmak için favori olarak gösterilen Embiid'in hayalleri suya düştü.

Embiid şimdiden 14 maç kaçırdı. Yıldız basket uygunluk hakkını kaybetmeden önce sadece üç maç daha kaçırabilir.

Embiid maç başına 35.3 sayı, 11.3 ribaund, 5.7 asist ve 1.8 blok ortalamalarıyla ligin en skorer oyuncusu konumundaydı.

ALL-STAR'DA İLK BEŞE SEÇİLMİŞTİ

Ayrıca 18 Şubat'ta oynanacak olan All-Star mücadelesinde ilk beş oyuncusu olarak seçilmişti.

NBA komisyoneri Adam Silver'ın Embiid'in yerine geçecek oyuncuyu belirleyeceği de kaydedildi.

70 SAYI BARAJINI AŞMIŞTI

Embiid, geçtiğimiz ay San Antonio Spurs karşısında 70 sayı atarak bu barajı aşan dokuzuncu oyuncu olarak lig tarihine geçmişti.

NE OLMUŞTU?

Embiid geçen hafta Denver Nuggets ve Portland Trail Blazers maçlarını dizindeki ağrılar nedeniyle kaçırmıştı.

Golden State Warriors karşısında oyuna geri döndü. Golden State forveti Jonathan Kuminga dizinin üzerine düştü ve Embiid sakatlanarak oyundan çıktı.